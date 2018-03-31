تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

31 مارس 2018 - 10:14 ص

روت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، مقدمة برنامج "بكرة أحلى"، المذاع عبر فضائية "النهار"، تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها أمس أول بسبب العاصفة الترابية الشديدة.

وقالت إنها فوجئت ليلة أمس الأول أثناء قيادتها السيارة على الطريق الدائري ومعها أبناؤها بتقلبات واضطرابات جوية مفاجئة وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول وبرق ورعد في السماء، بجانب العاصفة، الأمر الذي أصابهم بالفزع الشديد.

واستكملت فهمي حديثها: "الدنيا لقيتها ضلمت والجو قلب برق ورعد والناس كلها بدأت تركن سياراتها وفي حالة خوف شديد.. وتابعت محبتش اظهر خوفي لولادي علشان ميحصلش حاجة..وقلت في الموقف ده سبحانك يارب أنا خفت كده من شويه برق ومطر والدنيا ضلمت حاجة بسيطة واتهزيت أمال هيكون حالنا واحنا قاعدين في أمان الله والسماء تنشق والشمس تشرق من الغرب وتدك الجبال وتشقق الأرض ويخرج منها كل البشر اللي تحتها..هنعمل ايه في يوم القيامة اللى كله هيقول نفسي نفسي من الأهوال..اللي حصل ده إنذار للجميع".