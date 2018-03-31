» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم

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يسعى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول في تمام الواحدة والنصف من مساء اليوم إلي تحطيم أرقام قياسية جديدة خلال مباراة فريقة أمام كريستال بالاس علي ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع نادى ليفربول الإنجليزى هذا الموسم، حيث يعتلى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً، كما يعد "الفرعون المصرى" هداف ليفربول الأول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 36 هدفاً.

ويسعى النجم المصرى للتسجيل فى مباراة اليوم، من أجل ضم كريستال بالاس إلى قائمة ضحاياه فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزي، كما يتطلع لمعادلة إنجاز ثنائى مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسى بالتسجيل فى المباراة الـ21 بمسابقة "البريميرليج" هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

ويحتاج "الفرعون المصري" لتسجيل "هدفين" لكسر الرقم باسم الإيفوارى ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسى السابق الذى سجل 29 هدفا فى موسم 2009 – 2010، ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف بموسم واحد فى تاريخ الدوري الإنجليزي، كذلك تحطيم رقم روجر هانت عندما سجل 37 هدفًا فى موسم واحد مع ليفربول فى موسم 1964 – 1965، وبالتالى سيصبح ثانى أفضل هداف فى تاريخ ليفربول بموسم واحد أيان راش.

ويأمل ليفربول فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل المحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمركز الثانى بينما يبحث كريستال بالاس عن تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من آماله فى البقاء.

وتعد مباراة كريستال بالاس بمثابة بروفة جيدة لفريق ليفربول الذى يستعد لمواجهة مانشستر سيتى الاربعاء المقبل بملعب "آنفيلد" فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا


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