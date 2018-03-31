  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
هيكتور كوبر

مرتضى منصور يفتح النار على "كوبر"

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

البرادعي

تعليق محبط لـ"البرادعى" على أحداث غزة

الإعلامي عماد الدين أديب

أديب يفاجئ مشاهديه بطلب جريء عن "الدستور"

سعد الدين إبراهيم

منع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد

صلاح

مفاجأة عن تكفل محمد صلاح بزواج أهل قريته

الصياد

السيسى سيكون له دور فى اختيار رئيس مصر 2022

اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

إضراب شامل فى الأراضى الفلسطينية

عبد الناصر سلامة: «خلع الحجاب» بضوء أخضر من السيسى

هذا ما قاله سلامة عن مانشيت "المصرى اليوم"

في أمريكا:

محكمة تقضي بضرورة وضع تحذير من السرطان على القهوة

عرب وعالم

دراسات: القهوة تقي من سرطان الكبد
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

"النقض" توصي بإلغاء إدراج "أبوتريكة" على قائمة الإرهاب

#

باحثون يحذرون من الشخير لهذا السبب

#

إلغاء أحكام السجن لمحامي المنيا لاتهامهم بإهانة القضاء

#

النقض تؤيد أحكام البراءة والسجن على 30متهما بأحداث دمياط

قضت محكمة بضرورة وضع علامة تحذيرية من خطر الإصابة بالسرطان علي عبوات القهوة المباعة، وذلك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال قاضي المحكمة إن سلسلة مقاهي ستاربكس وقرابة 90 بائعا آخر للقهوة تخاذلوا في تحذير العملاء بشأن احتمال وجود مركب سام ينتج أثناء مرحلة التحميص.

وكانت جمعية غير ربحية، ومقرها في كاليفورنيا، قد رفعت دعوة قضائية ضد هذه الشركات بشأن إمكانية احتواء القهوة على مركب الأكريلاميد.

وقالت الجمعية في دعوتها إن الأكريلاميد يُعْتبر مادة مسرطنة وفقا لقوانين الولاية، وبالتالي يتعين على الشركات وضع التحذير على منتجاتها.

وقال إليهو بيري، القاضي في المحكمة العليا بالولاية، في حكمه لصالح مجلس التعليم وبحوث المواد السامة، إنه لا يمكن استثناء الشركات من الالتزام بالقانون، وذلك بعدما أخفقت في إثبات أن "تناول القهوة مفيد لصحة الإنسان".

ولدى الشركات مهلة حتى 10 من أبريل للطعن ضد القرار. وقالت الجمعية الوطنية للقهوة إن الشركات تدرس تقديم طعن.

وأضافت، في بيان أن وضع "علامات تحذير من خطر الإصابة بالسرطان ستكون مضللة. فالحكومة الأمريكية نفسها لديها إرشادات غذائية خاصة تنص على أن القهوة جزء من نمط حياة صحي".

ورُفعت الدعوى القضائية عام 2010، وطالبت بأن يدفع بائعو القهوة قرابة 2500 دولار لكل فرد تعرض لمادة الأكريلاميد في كاليفورنيا منذ عام 2002.

وستحدد المرحلة القادمة من القضية العقوبات المحددة، لكن تقارير ذكرت أن بعض الشركات وافقت على التسوية ووضعت علامات تحذير.

وجاء الحكم على الرغم من تراجع حدة المخاوف بشأن الآثار المحتملة للقهوة على الصحة، إذ بعدما رفعتها منظمة الصحة العالمية من قائمة المواد التي قد تسبب السرطان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام
» بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب
» هذا موعد سفر «الفراعنة» للكويت
» والدة شهيد: "مينفعش حد يرقص وولادنا ماتوا"
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» "شجعوا ودعوا مجلس الإدارة يتخذ ما يراه فى صالح النادى"
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 24 درجة
» تحذير.. الفيس بوك قد يحول طفلك لمجرم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى