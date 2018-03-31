تعليق محبط لـ"البرادعى" على أحداث غزة

31 مارس 2018 - 10:30 ص

علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على المسيرات التي خرجت من الفلسطينيين فيما يعرف بـ"يوم الأرض" والذي أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا فلسطينيًا، قائلًا: "هل سأضيف شيئًا ذات قيمة إذا أدنت بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني والانتهاك الصارخ لكل حقوقه؟".

وأضاف "البرادعي" في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "أسمع وأرى نفس الشىء منذ كنت صبيا! فى غياب توازن للقوى ورؤية صائبة ومصداقية فى المواقف وتوحيد للصفوف".

واختتم تدوينتة بقوله: "يجب علينا أن نكف عن خداع أنفسنا بالحديث عن أى حل عادل فى الأفق القريب".

وقد تفاعل رواد توتير حول تدوينة البرادعي حيث قالت لبنة محرم :"أنناشد الحكام العرب الذين ينتهكون حقوق مواطنيهم في الأصل؟ كيف يكون لهم موقف واضح وعادل مع الفلسطينيين؟".

وأضاف آخر قائلًا: "روح الانهزامية دبت في الأمة وصار عندها مرض الخذلان والانحطاط بكل أشكاله وأصبحنا نحمي الصهاينة".