معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

31 مارس 2018 - 10:34 ص

كشف المستشار حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن معلومات خطيرة حدثت خلال التخطيط لمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية, أولها أنه تم رصد تحركات اللواء النمر ومتابعته بمعرفة أكثر من فرد ولمدة لا تقل عن أسبوع كامل للتأكد من مواعيد خروجه من منزله إلى مكتبه، وخط سيره وكذلك قيام عدد آخر من المجرمين الإرهابيين بإعداد القنبلة المتفجرة وجهاز التفجير بالمحمول مع وضعها سراً تحت سيارة مدير الأمن المقصود اغتياله.

وأضاف الجمل خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "حول محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" قائلا: "تولت مجموعة ثالثة تصوير الحادث وقت وقوعه والأرجح إتمام هذا التصوير بجهاز محمول به كاميرا للتسجيل الضوئى، وبناء على ذلك فإن الحاث قد دبره ونفذه عدد من الأفراد، أى عصابة إرهابية نجحت فى التدبير والتخطيط والتنفيذ إلا أن القدر شاء أن ينقذ اللواء مصطفى النمر, من الاغتيال لخروج سيارته من الموقع قبل موعد التفجير بثوان قليلة، ما أدى إلى حدوث الانفجار فى سيارة الحراسة بدلاً من سيارة الضحية مدير الأمن بالإسكندرية".

وتابع: "هذه البيانات تدل علي أن الحادث مدبر ومخطط ومتوفرة له الأموال اللازمة لتنفيذه مع خبرة فى القنابل والمتفجرات وتفجيرها عن بعد ومن ثم فإن الحادث خطير من حيث حدث التخطيط والإعداد والتفجير عن بعد الذى تم على الأرجح بجهاز تليفون محمول وقد شاء القدر أن يتم انفجار القنبلة فى سيارة الحراسة وليس فى سيارة الضحية الذى قام بعد نجاته باستدعاء الإسعاف والمطافئ ونقل الضحايا من القتلى والمصابين".