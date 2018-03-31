  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
هيكتور كوبر

مرتضى منصور يفتح النار على "كوبر"

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

البرادعي

تعليق محبط لـ"البرادعى" على أحداث غزة

الإعلامي عماد الدين أديب

أديب يفاجئ مشاهديه بطلب جريء عن "الدستور"

سعد الدين إبراهيم

منع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد

صلاح

مفاجأة عن تكفل محمد صلاح بزواج أهل قريته

الصياد

السيسى سيكون له دور فى اختيار رئيس مصر 2022

اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

إضراب شامل فى الأراضى الفلسطينية

عبد الناصر سلامة: «خلع الحجاب» بضوء أخضر من السيسى

هذا ما قاله سلامة عن مانشيت "المصرى اليوم"

الجمل يكشف عن..

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الحياة السياسية

الجمل
الجمل

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

موسى عن تصفية خلية الإسكندرية: "شغل عالي"

#

وزير الداخلية: حددنا منفذي تفجير الإسكندرية

#

أول ظهور لمدير أمن الإسكندرية عقب نجاته

#

معلومات صادمة عن العبوة الناسفة في انفجار الإسكندرية

كشف المستشار حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن  معلومات خطيرة حدثت خلال التخطيط لمحاولة اغتيال اللواء  مصطفى النمر  مدير أمن الإسكندرية, أولها  أنه تم رصد تحركات اللواء النمر ومتابعته بمعرفة أكثر من فرد ولمدة لا تقل عن أسبوع كامل للتأكد من مواعيد خروجه من منزله إلى مكتبه، وخط سيره وكذلك قيام عدد آخر من المجرمين الإرهابيين بإعداد القنبلة المتفجرة وجهاز التفجير بالمحمول مع وضعها سراً تحت سيارة مدير الأمن المقصود اغتياله.

وأضاف الجمل خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "حول محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" قائلا: "تولت مجموعة ثالثة تصوير الحادث وقت وقوعه والأرجح إتمام هذا التصوير بجهاز محمول به كاميرا للتسجيل الضوئى، وبناء على ذلك فإن الحاث قد دبره ونفذه عدد من الأفراد، أى عصابة إرهابية نجحت فى التدبير والتخطيط والتنفيذ إلا أن القدر شاء أن ينقذ اللواء مصطفى النمر, من الاغتيال لخروج سيارته من الموقع قبل موعد التفجير بثوان قليلة، ما أدى إلى حدوث الانفجار فى سيارة الحراسة بدلاً من سيارة الضحية مدير الأمن بالإسكندرية".

وتابع: "هذه البيانات تدل علي أن الحادث مدبر ومخطط ومتوفرة له الأموال اللازمة لتنفيذه مع خبرة فى القنابل والمتفجرات وتفجيرها عن بعد ومن ثم فإن الحادث خطير من حيث حدث التخطيط والإعداد والتفجير عن بعد الذى تم على الأرجح بجهاز تليفون محمول وقد شاء القدر أن يتم انفجار القنبلة فى سيارة الحراسة وليس فى سيارة الضحية الذى قام بعد نجاته باستدعاء الإسعاف والمطافئ ونقل الضحايا من القتلى والمصابين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام
» بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب
» هذا موعد سفر «الفراعنة» للكويت
» والدة شهيد: "مينفعش حد يرقص وولادنا ماتوا"
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» "شجعوا ودعوا مجلس الإدارة يتخذ ما يراه فى صالح النادى"
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 24 درجة
» تحذير.. الفيس بوك قد يحول طفلك لمجرم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى