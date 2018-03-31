«العميد» يصطدم بـ «زعيم الثغر»

31 مارس 2018 - 10:42 ص

يلقي فى السادسة من مساء اليوم، فريق المصري البورسعيدي مع منافسة الاتحاد "زعيم الثغر"، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم على ملعب برج العرب.

المصري يدخل هذه المباراة بقيادة العميد حسام حسن، محتلا المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ويسعي لتحقي الفوز في تلك المباراة للحفاظ على آماله وطموحاته في تحقيق المركز الثاني.

بينما يسعي الاتحاد السكندري هو الآخر بقيادة مدير الفني محمد عمر، لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على موقعه الحالي في الدوري والابتعاد بشكل أكبر من صراع الهبوط، خاصة وانه يحتل الـمركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

جدير بالذكر أن الفريق البورسعيدي يدخل هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل الأفريقي الأخير؛ بعدما نجح في عبور سيمبا التنزاني في دور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.