» بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب

31 مارس 2018 - 10:43 ص

"أنا ما عرفتش معنى الحب إلا لما حلمت بيك، أنا مغرمة بيك، 30/3/1999" كانت تلك الكلمات لفتاة ذات الـ 17 ربيعًا، خطتها بخط ركيك على قبر العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، ولم تكن تلك الرسالة الوحيدة، بل كانت هناك العديد من الرسائل الأخرى تشدو بحب باقٍ للعندليب الأسمر، لا تمحوه الأيام".

"الله يرحمك يا عبد الحليم يا حبيب ويارب تكون في الجنة، أنا بحبك قوى، إنا لله وإنا له راجعون"، "أنا بموت فيك يا حليم يا حبيب الملايين".

ورسمت فتاة تدعى "جيهان"، قلبًا له سهمان أحدهما باسمها "سندريلا جيهان" والآخر باسم عبد الحليم حافظ، بتاريخ 28 /7/2016".