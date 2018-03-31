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ضبط عصابة تقودها سيدة تبيع استمارات توظيف وهمية

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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سيدة

امن بنى سويف

تشكيل عصابى

استمارات توظيف

ضبطت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف تشكيل عصابى تتزعمه ربة منزل و3 عاطلين تخصص فى النصب على المواطنين ببيع استمارات بدل بطالة وتوظيف خاصة بالقوى العاملة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 10 جنيهات و30 جنيهاً للاستمارة الواحدة بمركز ناصر شمال المحافظة.

 تلقى اللواء جرير مصطفى إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير مباحث المديرية تفيد بقيام ربة منزل و3 عاطلين بتجميع مبالغ مالية من المواطنين مقابل استمارات توظيف وهمية تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة ناصر من ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من الاستمارات أثناء توزيعها على المواطنين مقابل مبالغ مالية وهم "ر. ر. ع" ربة منزل 34 عاماً، "م. ع. ل" عاطل 28 عاما، "س. ح. م" عاطل 25 عاما، "ف. ح. ق" عاطل 35 عاما وجميعهم يقيمون بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف.

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