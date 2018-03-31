برلماني يطالب السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000جنيه

31 مارس 2018 - 10:46 ص

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنهم يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الجديدة، متمنيا أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى تطبيق علاوة 15%.

وأشار وهب الله خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم السبت، إلى أن هناك مجلس يدعي المجلس القومي للأجور وهو منوط به تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور والعلاوات، ولكن المجلس لم ينعقد منذ فترة طويلة، حيث كان يجب أن يعقد المجلس منذ 15 عام لتغيير الحد الأدنى للأجور.

وتابع وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب يجب أن يكون هناك زيادة في قيمة المعاشات، معقبا: "لابد من تطبيق زيادة على الأجور في ضوء المتاح".