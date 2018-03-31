اليوم.. الحكم على متهمي "خلية إمبابة"

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قضايا وحوادث

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القصة الكاملة لـ"خلية إمبابة"

خلية إمبابة

الاعتداء علي مؤسسات الدولة

التحريض

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم السبت، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية إمبابة".

وأسندت النيابة بالقضية لـ16 متهمًا أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى "الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة الناري".


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