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أبو القمصان:

سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات

الحياة السياسية

نهاد
نهاد

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قالت نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن ظاهرة الرقص أمام اللجان الانتخابية التى انتشرت فى مصر خلال أداء التصويت فى الانتخابات المختلفة موقف مبنى على موقف سياسى يرى فى الرقص تعبيرًا عن حالة ابتهاج وتأييد ودعم كل الإجراءات السياسية والرئيس.

وأضافت أبو القمصان خلال مقالها الذى تم نشره بالوطن تحت عنوان "الرقص أمام اللجان  الانتخابية", أن الحقيقة فى قضية الرقص يغفل عنها الكثيرون كونه إحدى وسائل التعبير لدى الشعوب، فبعض الشعوب تعبّر عن الفرح وحتى عن الحزن بالرقص حتى فى وداع المتوفى، لذا لم يكن الرقص فى الانتخابات الرئاسية سوى شكل من أشكال التعبير سواء بالفرح أو الامتنان وتأكيد لموقف سياسى.

وتابعت مسردة: "ذلك لم يمنع الإقبال الشديد من كل  الفئات والطبقات، لأن الانتخابات فى مصر اتخذت شكلاً مختلفاً تعدّى مفهوم دعم مرشح بعينه، وإنما امتد ليكون شكلاً من أشكال الانحياز لخطة محددة وإعلان موقف داعم ومؤيد لهذه الخطة وهذا الاتجاه".

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