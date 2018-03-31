فتح: كل فلسطيني شهيد ينتظر دوره

31 مارس 2018 - 10:56 ص

قال السفير حازم أبو شنب، المتحدث باسم حركة فتح، إن الفلسطينيين يتواجدون على أرضهم للدفاع عنها، مشيرًا إلى أن كل فلسطيني يرى نفسه شهيد، ولكن ينتظر دوره.

وأشار أبو شنب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن التعويل على الانقسام بين فتح وحماس أنها سبب تعثر حل القضية الفلسطينية مجرد "شماعة"، لافتا إلى أن الأمة العربية منشغلة بحروبها وتناست واجبها الشرعي في الدفاع عن القدس.