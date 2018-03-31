الخلافات تدب في "الأهلي" بشأن هذا اللاعب

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الاهلى

السعيد

صالح جمعه

كشف مصدر مُطلع داخل النادى الأهلى، عن وجود خلافات داخل جهاز الفني، على عودة صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق من السعودية، وإنهاء إعارته لفريق الفيصلي السعودي،  خاصة بعد أزمة اللاعب عبد الله السعيد وتوقيعه  لنادي الزمالك وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار بعرضه للبيع.  

وقال المصدر، وفق لما نشر بـ «الوطن»،  إن هناك أكثر من رأى داخل الجهاز حول إعادة اللاعب الفترة المقبلة لتعويض "السعيد"، مشيرًا إلى أن بعض المعارضين لعودة اللاعب لم ينسوا له أزماته وعدم التزامه خلال فترة تواجده بين جدران القلعة الحمراء.  


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