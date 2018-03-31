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بالصور.. حريق يلتهم 5 مخازن غذاء في اليمن

عرب وعالم

حريق هائل
حريق هائل

وكالات

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شب حريق هائل، اليوم السبت، في مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة غربي اليمن"حسب شهود عيان".

وأضاف الشهود أن الحريق أسفر عن تدمير 5 مخازن حتى اللحظة.

وتحتوي المخازن المذكورة بحسب الشهود، مواداً غذائية متنوعة، بينها زيوت طبخ وبقوليات ومواد أخرى، فيما ما يزال الحريق مستمراً حتى الساعة 06:30 (ت.غ).

ولم يصدر أي تعليق عن برنامج الغذاء العالمي، فيما لم يرد مسؤولو البرنامج على اتصالات الأناضول لإعطاء تفاصيل أخرى حول الحادثة.

وفي أغسطس الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي، إن أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج ارتفعت إلى حوالي 7 ملايين شخص، في محاولة منه للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى المجاعة.

ويتولى البرنامج عمليات النقل والإمداد والاتصالات في حالات الطوارئ، ويقوم بتشغيل عمليات خاصة لضمان توفر الخدمات المطلوبة لكافة المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حرب بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي”، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وخلّفت الحرب المتواصلة أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية في البلد الفقير، وبات قرابة 21 مليون يمني (80 % من السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة






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