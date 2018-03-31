التصريح بدفن جثة عامل انتحر في العمرانية

31 مارس 2018 - 11:06 ص

أمرت نيابة العمرانية دفن جثة بائع انتحر بشنق نفسه في غرفة النوم لمروره بضائقة مالية.

وردت معلومات للواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة من مستشفى الهرم يفيد بوصول "عاشور. م. ع 21" سنة بائع جثة هامدة وبه إصابات عبارة عن احمرار وكدمات دائرية حول الرقبة إثر انتحاره شنقا.

وذكر والد المتوفي كان يقيم برفقته بذات العقار وأنه صعد للاطمئنان عليه ففوجئ به معلقا بسقف غرفة النوم فاستغاث بالجيران وساعدوه في إنزاله بعد قطع الحبل ونقله للمستشفى، لإنقاذه إلا أنه كان قد فارق الحياة.