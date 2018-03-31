» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام

31 مارس 2018 - 11:08 ص

وصف الداعية السعودى توفيق الصائغ، اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، بأنه برسول الخير مؤكدًا أنه أيقونة سلام.

ونشر الصائغ، صورة لـ"صلاح" حاملاً المصحف، علق عليها قائلاً: "حين يصبح النجم أيقونة سلام وبذلٍ ورسولا من رسل الخير، ذاك هو محمد صلاح، وفقك الله وجزاك عن بذلك خيرًا وجعلك موفقًا مباركًا".

ويسعى النجم المصرى لمواصلة تألقه مع فريق ليفربول، الذى يحل ضيفا على كريستال بالاس فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، بملعب "سيلهرست بارك" معقل كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".