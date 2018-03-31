«الصحفيين»: تتلقي طلبات الحج الأسبوع المقبل

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صحفيين

طلبات حج

حسين زناتي

أعلن حسين الزناتى، رئيس لجنة النشاط والحج والعمرة، عن بدء تلقي طلبات أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج (برنامج كامل) السبت المقبل،  وتستمر لمدة أسبوعين.

وأضاف "الزناتى"، في بيان له، أن النقابة ستنظم بعثة الحج ضمن حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق الشروط التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وهي: أن تكون الأولوية للزملاء الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة، الأولوية لأرامل الزملاء الصحفيين، ثم الصحفي المسافر بمفرده، وبعدهما الصحفي المرافق لوالدته، والصحفي المرافق لوالده، ثم الصحفي المرافق لزوجته.


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