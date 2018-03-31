موعد انطلاق قطار المفاجآت في شم النسيم

31 مارس 2018 - 11:18 ص

قررت الهيئة العامة لسكك حديد مصر الدفع بقطار المفاجآت في تمام السادسة إلا ربع صباح يوم الاثنين احتفالاً بأعياد شم النسيم.

وقال المهندس سيد سالم رئيس الهيئة إطلاق قطار المفاجآت صباح الاثنين 9 أبريل المقبل بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم على أن ينطلق القطار من محطة القاهرة فى تمام الساعة 5.45 صباحا متجهًا إلى إحدى المدن الساحلية بالوجه البحرى ويعود منها فى مساء نفس اليوم للقاهرة طبقا لجداول التشغيل.

وأضاف سالم، أن القطار يتكون من 10 عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيهًا للفرد و10 جنيهات للطفل لرحلتى الذهاب والعودة مع عدم التصريح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر فى رحلتى الذهاب والعودة وإلا اعتبرت التذكرة لاغية، لافتا إلى أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيدفع أجرة السفر كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة.

وأشار سالم إلى أنه تم التنبيه على نظار ومعاونى المحطات وخدمة العملاء بإعلان الركاب بموعد قيام القطار فى رحلتى الذهاب والعودة ومن خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تقدم سنويًا لمشاركة جمهور الركاب فى الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها فى إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة.