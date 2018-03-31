بالصور.. أبرز 12 "تويتة" عن الانتخابات المصرية

31 مارس 2018 - 11:22 ص

سلط موقع "ستيب فيد" الصادر بالإنجليزية، الضوء على أشهر التغريدات التي كتبت بشأن الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه منذ الإعلان عن بدء الانتخابات في مارس، ومواقع التواصل الاجتماعي لم تهدأ في مصر.

وأضاف الموقع لقد حدث الكثير منذ أن أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، رسميًا أن الانتخابات المصرية ستجرى في مارس في بداية هذا العام، إذ ألقى القبض على الفريق سامي عنان، ووضع الفريق احمد شفيق قيد الإقامة الجبرية.

فيما انسحب كل من الناشط الحقوقي خالد علي، والبرلماني محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، أنور السادات، ورئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، من السباق الانتخابي .

علاوة على ذلك دعت الحركات الديمقراطية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث وصفتها بـ"المسرحية"، ومع ذلك، لم يستطع المصريون التوقف عن الحديث عن الانتخابات والسخرية مما يحدث في البلاد، في الفترة التي سبقت أجراء الانتخابات.

و فيما يلي 12 من أفضل التغريدات عن الانتخابات المصرية:

وكانت لافتة "هذه العائلة تدعم الرئيس ماعدا العاق وليد الشريف"، الأكثر شهرة وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر "العاق وليد الشريف" التريندات على موقع "تويتر"، كما أصبح "بانر" العائلة أحد شعارات الانتخابات الرئاسية في مصر، فضًلا عن أن "وليد الشريف" أصبح أشهر "عاق" في البلاد .





بينما جاءت تغريدة "الخيار الصعب" من ضمن أفضل التغريدات عن الانتخابات المصرية، إذا كتبت حساب "نافيد باي"، المتهمة بحقوق الإنسان وصحة اللاجئين، ساخرة، أن" الخيار أمام المصريين في الانتخابات المصرية "صعب" للغاية، فمن تعتقدوا سيصبح رئيس مصر القادم؟"، هل السيسى، عبد الفتاح السيسي، أو مستر السيسي، في النهاية يبدو أن الجميع سيصوت لصالح السيسي" .





وبشأن نتيجة الانتخابات المصرية " المتوقعة"، سخر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، ما يتداول في وسائل الإعلام المحلية عن النتائج المرتقبة، والمؤشرات الأولية لنتيجة الانتخابات، رغم توقع النتيجة قبل بدء العملية الانتخابية حتى، فكتب البعض أن تخمين الفائز صعب للغاية، بينما نشر أحد المغردين صور لزوجين ينظران لشريط اختبار "الحمل" ويتفاجئان بنتيجة الانتخابات .







وفي تغريدات جاءت صادمة للكثيرين، نشر بعض المغردين صور لنجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مكتوب أسفلها "محمد صلاح رئيس مصر لعام 2018"، فيما كتب آخر أن مفاجأة للجميع.. محمد صلاح أصبح سادس رئيس لمصر، بنسب 80%".





وللعمل بمقولة "خارج الصندوق" كتب حساب "محمد علي" أنه تفاجأ عند ذهابه للإدلاء بصوته باسم محمد صلاح على ورقة الترشيح، فاختاره"، موضحًا أن أحيانًا تكون اختياراتنا من خارج الصندوق "أفضل".



