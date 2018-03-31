وكيل أعمال "متعب" يحسم جدل انتقاله للزمالك

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أكد نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب عماد متعب، أن نادي الزمالك يفاوضه، للانتقال إلى صفوفه، بداية من الصيف المقبل.

وأضاف "شوقي"، في تصريحات لبرنامج "ميجا إف إم" الإذاعي: "هناك بالفعل مناوشات من نادي الزمالك، لمعرفة رأي عماد متعب في الانتقال إلى صفوفه، بداية من الصيف المقبل".

وتابع: "إلا أن متعب، وكما أكدت سابقًا، يرفض اللعب للزمالك بشكل مبدئي، مضيفًا، "عماد متعب لن يعتزل، هذا هو المؤكد الآن، ونحن لن نسبق الأحداث".

واستكمل: "متعب لا يزال لاعبًا في نادي التعاون ومن الممكن ان يحصل على عرض سعودي آخر، وسنفكر في كل العروض المقدمة له، قبل اتخاذ القرار المناسب".


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