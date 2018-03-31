رمضان صبحي: "حجازي" غضب مني بعد هذا الهدف

31 مارس 2018 - 11:29 ص

كشف اللاعب رمضان صبحي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ستوك سيتي الإنجليزي عن كواليس أول هدفه سجله مع ناديه في شباك ويست بروميتش البيون وموقف اللاعب أحمد حجازي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق.

وقال "صبحي" في تصريحات تليفزيونية:" أول هدف سجلته كان في مرمى فريق حجازي وكان هو غاضباً وكنت أنوي بعد المباراة تبديل القميص معه ولكني حينما ذهبت لمصافحته اكتفى بالسلام"، منوهاً إلى أن محمد صلاح هاتفه بعد المباراة وهنأه بالهدف.

وأبدى الدولي المصري، رضاه التام عن خطوة انتقاله إلى ستوك سيتي بعد النادي الأهلي.