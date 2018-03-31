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الجيش الإسرائيلي يكشف أسباب سقوط طائرته فى لبنان

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وكالات

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كشف الجيش الإسرائيلي سبب سقوط طائرة بدون طيار، ليله أمس الجمعة، فى منطقة مفتوحة جنوبي لبنان.

وأكد بيان للجيش إن الحادث وقع "نتيجة خلل فنى"، مشيرا إلى أنه سيتم فحص أسبابه ،وفقا لـ"سكاى نيوز".

 وكان الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني،  أعلن اليوم السبت الموافق 31 مارس إسقاطه طائرة إسرائيلية بلا طيار جنوبي لبنان.

ونقلت قناة "المنار" اللبنانية عن الإعلام الحربي أن طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت في قضاء "بنت جبيل".

وأوضح الإعلام الحربي أن الطائرة سقطت في منطقة "خلة مريم" بين بلدتي "برعشيت" و"بيت ياحون" في جنوب لبنان، من دون معرفة أسباب سقوط الطائرة حتى الآن.

وأشارت قناة المنار إلى أن طائرة تجسس ثانية، أطلقت صاروخا موجها على الطائرة التي سقطت، ما أدى إلى تدميرها.


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