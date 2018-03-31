» بالفيديو.. اشتعال النيران في قطار بالمنيا

31 مارس 2018 - 11:39 ص

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق في قطار بضائع قديم علي شريط السكة الحديد، ويظهر من خلال الفيديو أن الحريق بدأ من الحشائش الجافة والنخيل والتي امتدت للقطار. في مخزن محطة المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد، بنشوب حريق بقطار قديم متوقف بالمخزن، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية، ولم تتعطل حركة القطارات.

وبالفحص تبين أن النيران اشتعلت بحشائش جافة، وبسبب الرياح تطايرت على القطار، مما أدى إلى نشوب الحريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

شاهد الفيديو..



