3 أشخاص يخطفون عاملًا تحت تهديد السلاح بالعمرانية

31 مارس 2018 - 11:43 ص

قررت نيابة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص، بتهمة خطف واحتجاز مواطن والتعدى عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وذكرت التحقيقات أن خلافات مالية بين المتهمين والمجنى عليه (صاحب معمل) دفعتهم لاحتجازه داخل مصنع مستحضرات تجميل، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، لوجود خلافات مالية بينهم.

وبينت التحقيقات أن كل من "محمد.م.م" 25 سنة صيدلى، و"محمد.ا.ع" 24 سنة مدرس، و"نصر.ا.ا" 28 سنة عامل، احتجزوا المجنى عليه لعدم رده 80 ألف جنيه استلمها منهم بغرض تشغليها فى المصنع، وتعدوا عليه بالضرب، وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة.

وردت معلومات لقسم شرطة العمرانية، من الأهلى ا?هالى يفيد باحتجاز 3 أشخاص لصاحب معمل داخل مصنع مستحضرات تجميل فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، فانتقل رجال المباحث، وتم القبض عليهم.