500 ألف جنيه تضع "السعيد" في أزمة جديدة مع الأهلي

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الدولار

الاهلى

القلعة الحمراء

عبدالله السعيد

دخلت إدارة النادي الأهلي في صراع جديد مع اللاعب عبدالله السعيد صانع العاب الفريق بعد القرار برفع اسمه من مكافآت الرئيس الشرفي للنادي والتي تقدر بـ27 ألف دولار ما يعادل نصف مليون جنيه.

وأثار هذا الأمر استياء صانع الألعاب الدولي بعد علمه به خاصة أن المكافأة التى تم رصدها لم تستثن أحدا، وفقًا لـ"اليوم السابع".

وتوترت العلاقة بين الطرفين بشدة على خلفية توقيع السعيد للزمالك قبل تمديد تعاقده مع الأهلى لمدة موسمين ونصف.

ورغم اتخاذ إدارة الأهلى قرارا بعرض عبد الله السعيد للبيع ،إلا أن الإدارة الحمراء لم تعلن أى قرار رسمى فى هذا الصدد حتى هذه اللحظة ،والتى يتواجد فيها عبد الله السعيد فى أوروبا لقضاء إجازة ،عقب تخلفه عن العودة للقاهرة مع المنتخب الوطنى من سويسرا ،بعد انتهاء المعسكر الذى شارك فيه الفراعنة هناك ،وتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبى البرتغال واليونان استعدادا للمشاركة فى كأس العالم 2018 فى روسيا .


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