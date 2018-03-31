» «التضامن» تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

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غادة والى

التضامن

أصحاب المعاشات

طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، من مسئولي صندوق التأمين الاجتماعي، بدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر أبريل، بدءًا من غدًا الأحد بالتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد.

يأتي هذا في ظل اقتراب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيرًا من الوزارة على أصحاب المعاشات، والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لعدد 7.6 ملايين قائم.

كما وجهت "والى" بإعداد غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف واستمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات بالمنافذ.


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