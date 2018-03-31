حوض السمك في المنام رزق وفير لكم

31 مارس 2018 - 12:01 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أمشي مع زوجي بجانب أحواض سمك فقال لي زوجي هذا هو الحوض بتاعنا وكان به 6 سمكات. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشيكم بجوار أحواض السمك يدل على الخير والرزق الوفير لكم، ويدل حوض السمك على الفرح والسعادة والأخبار السارة، وكون السمك معدود في الحوض فقد يدل على الخير في العمل أو فرح داخل البيت، أو زيادة فى الذرية، والإمساك بالأسماك من الحوض أو إخراجها منه والأكل منه يدل على الصحة والعافية والخير. وكون العدد ستة فهذا رقم يدل على إنجاز عمل فى موعده وهو رقم يبشر بالفرح والسعادة ونهاية المتاعب والهموم. وقد يكون إنجاز عمل بعد ست لقوله تعالى:(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) الاعراف54.

ويدل على الراحة لقوله تعالى:(وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ) ق 38.

وقد يدل على معيّة الله لكم لقوله تعالى:(هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ? وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)الحديد 4. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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