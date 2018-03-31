معلومات لا تعرفها عن حياة "حليم" بين "الفن" و"المرض"

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مر بالأمس الذكرى الـ41 على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى توفى  في 30 مارس 1977، عن عمر يناهز 48 عامًا،

 وترصد المصريون أهم معلومات لا تعرفها عن العندليب الأسمر.

1/ ولد عبد الحليم علي شبانة، "عبد الحليم حافظ"، في محافظة الشرقية وهو الأصغر من إخوته الأربعة، والذين قاموا بتربيه لوفاة والدته بعد ولادته بأيام، وبعدها بعام لحقها والده، لينتقل للعيش فى بيت خاله، وكان أخوه الأكبر هو "إسماعيل شبانة" الذى كان مطرباً.

2/ دخل العندليب الأسمر لمدرسة الموسيقى حتى أصبح رئيسا لفرقة الأناشيد فى مدرسته، ومن حينها وهو يحاول الدخول لمجال الغناء لحبه له.

3/التحق حليم بمعهد الموسيقى العربى عام 1943، وتعرف على الموسيقار "كمال الطويل" وتقابلا مع صديق ورفيق العمر "مجدى العمروسي" فى  1951فى بيت مدير الإذاعة "فهمى عمر"، وتم اكتشاف حليم على يد الإذاعي الكبير "حافظ عبد الوهاب" الذى سمح له باستخدام اسمه "حافظ" بدلا من شبانه.

4/ قدم اول أغنية له وهي "صافينى مره" التى فشلت فى البداية وتعرض حليم لمواقف محرجه على المسرح نتيجه عدم تقبل الناس لتلك الأغاني، ولكن عاد وقدمها مره أخرى فنجحت نجاحاً كبيره عام 1953 يوم حفل إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية.

5/أحترف حليم الغناء وقدم أغاني ناجحة مع عمالقة الفن، أمثال "محمد الموجى وكمال الطويل وبليغ حمدي"، بالاضافة الي التعاون مع محمد عبد الوهاب، وأيضاً غنى للشاعر الكبير "نزار قباني" أغنيته الأشهر "قارئه الفنجال وأيضا رسالة من تحت الماء".

6/روي محمد عشوب الماكيير الخاص بحليم أنه أعرب عن ندمه على تقديم آخر روائعه "قارئة الفنجان" للشاعر نزار قباني، لكونها شؤم عليه بسبب مضمونها، حتى أنه رفض الاستماع إليها في منزله، أثناء وضع الماكياج له، قبل الذهاب إلى حفل كان سيغنيها على خشبته، وهي عادة لحليم قبل كل حفلاته، وقال حليم في المنزل بحسب شهادة عشوب: "منك لله يا نزار " .

6/ببداية مسيرة حليم الغنائية ارتبط اسمه بـ"ثورة" 23 يوليو 1952، لأن بدايته كانت فى حفل إعلان الجمهورية، لذلك لقب باسم "مطرب الثورة" وخلال المسيرة الفنية قدم أغاني مخصصة لرأس الدولة منها "جمال يا حبيب الملايين" وأيضاً غنى للسادات "عاش اللى قال" بعد نصر أكتوبر 1973، وكان حليم "صوت" قرارات الدولة للشعب لأن صداء أغانيه أسرع من الآلاف الخطب.

7/ كان حليم دائم اللعب فى ترعة القرية مع أولاد عمه، ومنها تم نقل مرض البلهارسيا الذى لازمه طيلة عمره حتى وفاته، وقد أجرى حليم واحد وستين عملية جراحية، وكانت أول مرة يواجه حليم المرض، عندما أصيب بأول نزيف فى المعدة وكان وقتها مدعوا على الإفطار فى شهر رمضان مع أحد أصدقائه، وقد أدى ذلك المرض إلى تليف فى الكبد وكان هذا التليف سببًا فى وفاته فى عام 1977.

8/توفى عبد الحليم فى 25 مارس عام 1977 فى لندن وهو يبلغ من العمر 47 عاماً، بسبب وجود تليف فى الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر كما قد أوضح فحصه بمستشفى بلندن، خيم الحزن على المصريين حتى أن إحدى الفتيات ألقت بنفسها من شرفة المنزل، وتم تشييعه فى جنازة مهيبة وسط حضور أكثر من 2.5 مليون شخص.   

 


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