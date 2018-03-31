هذه مكافأة "الجبلاية" للاعبين حال الفوز بكأس العالم

31 مارس 2018 - 12:09 م

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية" منح كل لاعب في المنتخب 50 ألف جنيه مكافأة حال فوزهم في الدور الأول بمونديال كأس العالم في روسيا وينتظر المجلس موافقة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لطرحها رسميًا على المجلس واعتمادها في الاجتماع المقبل.

كما قرر المجلس من خلال لائحة المكافآت مضاعفة هذه المكافأة فى حال الفوز فى الأدوار التالية حتى المباراة النهائية.. وتعتبر هذه اللائحة هى الرسمية التى ستتحملها خزينة اتحاد الكرة بخلاف ما سيتم دفعه من الشركة الراعية لاتحاد الكرة ورجال الأعمال لتحفيز اللاعبين لتحقيق انجاز التأهل الى دور الـ16.

وتضمن مجموعة الفراعنة في مونديال روسيا أوروجواى وروسيا والسعودية.