خناقة بين الفضائيات على "أبو تريكة"

31 مارس 2018 - 12:15 م

تسعى العديد من القنوات الفضائية لخطف نجم الأهلي محمد أبو تريكة، الفترة المقبل بعد أن تقرر عودة اللاعب إلى مصر واقتراب إنهاء تعاقده مع قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الشهر المقبل.

القنوات المصرية والعربية تسعي للظفر بخدمات نجم الأهلي السابق، نظرًا لما يمتلكه من شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ما يجعله «فرس الرهان» بين القنوات للاستعانة به في الاستوديوهات التحليلية المصرية، خاصة بعد حصول بعض القنوات المصرية على حقوق بث ونقل مباريات عالمية كبيرة في الفترة الأخيرة، بجانب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجهز فيه قناة الأهلى عرضا مغريا، للاعبها السابق ليكون ضمن فريق عمل القناة الرسمية للنادي في حالة عودته إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

مصدر مُقرب من اللاعب، قال إن القناة القطرية تقدمت بعرض مُغر لتجديد عقد اللاعب بمبالغ طائلة إلا أن أبو تريكة، قرر تأجيل الأمر لوقت لاحق، خاصة بعدما اقترب موعد عودته لمصر، بعد توصية نيابة النقض، بإلغاء القرار السابق، بشأن وضع اسمه في قوائم الجماعات الإرهابية.