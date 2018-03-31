21 أبريل.. بدء امتحانات النقل بالدبلومات الفنية بالمنيا

31 مارس 2018 - 12:18 م

تستعد حاليًا مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بمختلف المراحل التعليمية والتى من المقرر أن تبدأ قبل نهاية أبريل المقبل

وقال محمد عزب إن محافظ المنيا وافق على المقترح الكقدم من المديرية بعقد الامتحانات يوما ويوم على أن تكون الامتحانات العملية بشكل مستمر لمدة أسبوع

وأشار عزب فى تصريحات صحفية إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ اعتبارًا من 21 من أبريل على أن تنتهى الامتحانات قبل منتصف مايو المقبل

وأكد عزب أن امتحانات التعليم الابتدائى من الصف الثانى حتى الخامس الابتدائى ستبدأ يوم 28 من الشهر ذاته على أن تكون الامتحانات موحدة على مستوى كل إدارة تعليمية