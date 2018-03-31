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في القليوبية

حبس عاطل سرق دفاتر وأوراق مخزن الضرائب العامة

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الضرائب

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العامة

أمر رئيس نيابة طوخ بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة أوراق ودفاتر من مخزن الضرائب العامة.

كان العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، قد تلقي بلاغًا من المدعو “محمد.ع”، 58 سنة، عامل بهندسة الموارد المائية، مشاهدته شخص مجهول حال قيامه بالاستيلاء على أوراق ودفاتر من مخزن الضرائب العامة، وأثناء التوجه إليه، فر هاربًا، تاركًا دراجة نارية “تروسيكل” محمل عليها 2 جوال بداخلهما أوراق .

بالانتقال، تبين كسر القفل الخاص بباب مخزن الضرائب العامة، وبداخله كمية من الأوراق المهملة .

بفحص الدراجة النارية (تروسيكل) تبين أنها تحمل رقم 137458 قليوبية ماركة دايون حمراء اللون شاسيه رقم 1103403 وموتور رقم 6132796، وبالكشف عنها تبين أنها ملك المدعو "أحمد. ع" 22 سنة،عاطل، وتم التحفظ عليها .

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيامه بالاستيلاء على تلك الأوراق بقصد التصرف فيها بالبيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13487 جنح مركز طوخ لسنة 2018م، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.


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