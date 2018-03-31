المسلماني: الكويت أنقذت الموقف العربي

31 مارس 2018 - 12:25 م

أكد الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، أن دولة الكويت نجحت في رئاسة مجلس الأمن في دورته الحالية علي أكثر من صعيد، سواء علي الصعيد المؤسسي بدعوتها لتمثيل المجموعة العربية بمقعد دائم في مجلس الأمن في حال توسيع المجلس وإصلاح الأمم المتحدة.



وقال المسلماني أن ذلك يعتبر استناداً لعدد الدول العربية وحجم سكانها وحضورها في السياسة العالمية، أو علي صعيد تعزيز القانون الدولي ودعم المبادئ الإنسانية، وأبرز نماذج ذلك الاتجاه دعوة الكويت لجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث العدوان الإسرائيلي علي فلسطين والذي أدي إلي استشهاد وإصابة الكثير من الفلسطينيين أثناء إحيائهم يوم الأرض.

وأضاف "المسلماني" في تصريحات صحفية اليوم، أن السياسة الخارجية لدولة الكويت في عهد الشيخ صباح الأحمد اتسمت بالمسؤولية والإعتدال وحافظت علي خطها العروبي في ثبات واعتزاز دون صخب أو ضجيج.

وقد أنقذت دعوتها لاجتماع مجلس الأمن الموقف العربي الذي يعاني من الترهل والضعف ويحاط بالكثير من الضغوط والتحديات.