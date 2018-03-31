وكيل "طاقة النواب": "الحفر" المصرية أهم الشركات العالمية

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أكد النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان أن شركة الحفر المصرية   EDC ، تنافس الشركات العالمية بجانب أنها تمتاز بالعمالة المصرية الكفؤ.

وأضاف علي هامش زيارته في تصريحات صحفية  إلي الشركة للإطلاع على كل المستجدات الخاصة بالشركة ، أنه زار كل ورش الهندسة والصيانة والمخازن الخاصة بالشركة وشاهد المعدات العالمية التي تمتلكها  بأنه يجب الاهتمام بها والمحافظة عليها.

وأشار  "وكيل طاقة النواب" إلي أن هذه الشركة كانت لها شريك أجنبي ولكن من خلال مجلس إدارة الشركة قاموا بالتفاوض مع هذا الشريك والذي تخلى عن نسبته في الشركة مقابل مبلغ بسيط مما جعل الشركة مصرية 100%، لافتًا إلى أن هذه الزيارات للشركات الحكومية المصرية تأتي للوقوف على أرض الواقع على كافة الأمور الخاصة بها والتي هي ملك في الاساس للشعب ويقع على أعضاء مجلس النواب مراقبتها.


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