غلق طريق “بنها الزراعي” لمدة عام

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أكدت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق مصر- إسكندرية الزراعى، جزئيًا لمدة عام، وذلك لإنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما بجهة الكيلو 19، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمنع ظهور أى كثافات مرورية .

وقال مصدر أمنى إن الغلق يهدف لإنشاء الكوبرى للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، ونظرًا لوجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث، وتم إسناد تلك الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة – إسكندرية الزراعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وأضاف المصدر أن الأعمال ستكون على مرحلتين الأولى سيتم من خلالها استقطاع 2 حارة مرورية، من أقصى يمين الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولاً إلى القاهرة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى، مع ضم الحارة الثالثة المتبقية من هذا الاتجاه الى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية، ليصبح 4 حارات مرورية و يتم تسيير الحركة المرورية للاتجاهين، بها بواقع حارتين لكل اتجاه ولمسافة 700 متر ثم عودة الحركة المرورية فى الاتجاهين الى لمسارها الطبيعى، عقب تجاوز الأعمال وتستغرق المرحلة الأولى 9 أشهر اعتبارًا من الأحد 1/4/2018 .

وتابع سيتم البدء فى المرحلة الثانية بعد الانتهاء منها، ويتم الانتقال الى الاتجاه الآخر للقادم من الإسكندرية الى القاهرة، مع إجراء تعديلات مرورية لحركة السيارات ومنها سيتم غلق الاتجاه القادم من القاهرة، مع تحويل حركة السيارات للانحراف يسارا واستخدام الكوبرى المنشأ حديثا، كما سيتم استحداث 2 حارة مرورية بالأراضى الملاصقة، للاتجاه القادم من الإسكندرية الى القاهرة لتسير الحركة المرورية للقادم من الإسكندرية .

وأكد المصدر أن الأعمال تستغرق مدة الأعمال فى المرحلة الأولى 12 شهرا، عقب الانتهاء منها سيتم فى المرحلة الثانية وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع اللافتات الارشادية و المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من “إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية” لإرشاد السائقين ومنعًا وقوع أى حالات من الزحام المرورى و الحوادث .


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