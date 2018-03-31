فى ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن زعيم الثورة العرابية

31 مارس 2018 - 12:37 م

تحل اليوم الذكرى الـ 177 لميلاد الزعيم الراحل أحمد عرابى، القائد العسكرى والزعيم المصري، وقائد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق، ولد عرابى فى 31 مارس 1841م من قرية هرية رزنة بمحافظة الشرقية وكان والده شيخاً للبلد، وينتمى إلى البيت العلوي الشريف للامام الحسين رضى الله عنه، وعلمه والده مبادئ القراءة والكتابة في مكتب القرية، وعهد إلى ميخائيل غطاس صراف القرية ليدريه على الأعمال الحسابية.

دخوله الحياة العسكرية

أمر محمد سعيد باشا بإلحاق أبناء المشايخ والأعيان بالجيش فالتحق عرابي بالخدمة العسكرية في 6 ديسمبر 1854م وبدأ كجندي بسيط ولحسن كتابته عين ضابط صف بدرجة أمين بلوك "مساعد حالياً"، واستفاد من نظام الترقي بالامتحانات فوصل إلى رتبة ملازم ثاني بعد أربع سنوات فقط في الخدمة، ثم ارتقى عرابي سلم الرتب العسكرية بسرعة في عهد سعيد باشا حيث حصل خلال عام 1859م على ترقيتين هما يوزباشي "نقيب حالياً" وصاغ "رائد حالياً". وخلال عام 1860م رقي إلى بكباشي "مقدم حالياً" ثم إلى قائمقام "عقيد حالياً" وهو لم يكمل العشرين عاماً.

عزله وزواجه

تم فصله من الجيش وتركت هذه الحادثة في نفسه كراهية شديدة للضباط الشراكسة المسيطرون على الجيش. وحاول رفع مظلمة للخديوي إسماعيل ولكن لم يتم النظر فيها، وحاول رفع الكثير من المظالم إليه مده ثلاثة أعوام. وخلال شغله هذه الوظيفة تزوج من كريمة مرضعة الأمير إلهامي باشا وهي أخت حرم الخديوي محمد توفيق فيما بعد من الرضاعة , ومن هنا كانت وساطة بعض المقربين من زوجته لاستصدار أمر من الخديوي إسماعيل بالعفو عنه وإعادته إلى الجيش برتبته العسكرية التى خرج عليها، وحرم من مرتبته خلال مدة فصله فزادت كراهيته على أوضاع الجيش ونفوذ الضباط الشراكسة وتعنتهم مع الضباط المصريين، بعد ذلك عين مأموراً للحملة العسكرية المصرية في الحبشة، وهذه الحملة انتهت بهزيمة الجيش المصري وكان للهزيمة أثر كبير في نفسه مما رآه من استهتار للقيادة الشركسية.

الخديوى توفيق

لما تولى الخديوِ محمد توفيق الحكم رقي إلى رتبة أميرالاي (عميد) عام 1879، وجعله ياوراناً له، وعينه أميرالايا على آلاي المشاة الرابع بالقاهرة، وظل يشغل هذا المنصب حتى قيام الثورة العرابية, احتدم الخلاف بين أحمد عرابي وناظر الجهادية عثمان رفقي الجركسي على القانون الذي سنه للقرعة (الخدمة العسكرية)، ورأى فيه عرابي احتجاجاً بحقوق المصريين، بالإضافة إلى تفضيله الضباط الجراكسة والترك في الترقيات والتعيينات، واضطهاده للوطنيين , اتفق عرابي مع زميليه الضابطين علي فهمي – أميرالاي الحرس الخديوي وعبد العال حلمي – أميرالاي السودان – على الاحتجاج لمسلك ناظر الجهادية وأخذوا يحثون الضباط على ضرورة إلغاء القانون، وعزل عثمان رفقي , رفع الضباط مطالبهم إلى مجلس النظار، في يناير 1881، فتم استدعاؤهم إلى ثكنة قصر النيل، وألقى القبض عليهم، مما أدى إلى هياج الضباط وقام البكباشي (المقدم) محمد عبيد بإطلاق سراحهم ".

مظاهرة عابدين

قام أحمد عرابي في 9 من سبتمبر 1881 بمظاهرة عابدين وطالب فيها بعزل مصطفي رياض رئيس الوزراء، وتشكيل مجلس النواب، وزيادة عدد الجيش، وكان من نتائجها قبول المطالب السابقة وأهمها سقوط وزارة رياض، وتأليف وزارة محمد شريف الثالثة (14 سبتمبر 1881? - 2 فبراير 1882) وعين البارودي ناظراً للحربية فيها, انتقل أحمد عرابي علي رأس آلايه للشرقية، حيث مكث هناك ثلاثة أشهر، ثم عين بعد ذلك وكيلاً للحربية (4 يناير 1882) , عُين وزيراً للحربية في عهد نظارة محمود سامي البارودي (4 فبراير 1882? - 17 يونيه 1882)، ولكن سرعان ما توالت الأزمات وتعاقبت الأحداث، بعد تقديم الدستور لمجلس شورى النواب، وتدخل وكيلي دولتي إنجلترا وفرنسا، وطالبا الخديوِ بإقالة الوزارة، ونفي أحمد عرابي من القطر المصري، وإبعاد عبد العال فهمي وعلي فهمي للأرياف ".



