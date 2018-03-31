" دينية النواب": أين منظمات حقوق الإنسان من قتل الفلسطينيين

31 مارس 2018 - 12:40 م

استنكر الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أهالي فلسطين في ذكرى إحياء يوم الأرض متسائلا أين المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان فيما يتعرض له المواطن الفلسطيني المدافع عن أرضه من قتل وتدمير.

وأوضح " العبد" في تصريحات صحفية أن زيادة حصيلة الشهداء من أرض فلسطين إلى 16 والمصابين لأكثر من 1300 مصاب يؤكد أن إسرائيل عازمة على انتهاك حقوق الإنسان في ظل الصمت العربي والعالمي الغريب وهو يؤكد أنه لا نية لديها للسلام.

وأكد "رئيس دينية النواب" أن حق العودة أمر لا يمكن التنازل عنه سواء من خلال اتفاقيات أو غيرها مؤكدا أن إحياء الذكرى الـ42 ليوم الارض هذا العام، لها خصوصيتها بسبب إضافة تحديات جديدة تمثلت في موقف الولايات المتحدة الأميركية من إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وتصاعد الإجراءات الاسرائيلية بحق ابناء فلسطين من حصار واستيطان وعدوان مستمر وكثرة الاعتداء على المسجد الاقصى.

ووجه "العبد" التحية لأبناء فلسطين ولكل المطالبين بحقهم في العودة مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي محور السلام في العالم وهو حق اصيل للفلسطينيين لا يملكون التنازل عنه مضيفًا على المجتمع الدولي أن ينظر إلى حل لهذه المشكلة لقمع التطرف على مستوى العالم.