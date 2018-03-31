  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

«خاشقجي»: الإخوان وراء هذه الكوارث

شاهد.. التعادل بهدف لكل منهما يحسم موقعة ليفربول وإيفرتون

بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس

انفجار الانبار

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بجبل الجلالة

محكمة

المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث العنف بالظاهر

صورة الخبر

بالصور.. أبرز 12 "تويتة" عن الانتخابات المصرية

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

مرتضى

سجال بين "منصور" وإعلامى شهير

خ

معلومات لا تعرفها عن حياة "حليم" بين "الفن" و"المرض"

محمد أبو تريكة

خناقة بين الفضائيات على "أبو تريكة"

في القليوبية

"معًا لتطوير الكلية" مؤتمر لطب بيطري مشتهر بجامعة بنها

قبلي وبحري

جامعة بنها
جامعة بنها

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

قافلة لـ"تربية بنها" للمشاركة في انتخابات الرئاسة

#

تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية بجامعة بنها

#

عميد طب بنها: أنا مش "كبش فداء"

#

بالفيديو.. معلومات جديدة عن مكان هروب «عنتيل بنها»

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة بنها المؤتمر الطلابي الرابع للكلية بعد غدٍ الاثنين" معا لتطوير الكلية " وتستمر أعماله ليوم واحد

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويشارك فى أعماله أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام وطلاب البكالوريوس.

وقال الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية إن المؤتمر سيعمل على تنمية وتطوير الكلية من خلال رؤية ومقترحات طلابها كما سيعمل المؤتمر على المساهمة فى أعداد جيل للمستقبل يعمل على النهوض ليس فقط بالكلية أوالجامعة ولكن بالوطن كله.

 وأشار غانم إلى أن المؤتمر سوف يتضمن تنظيم ندوات عن صناعة الدواجن وتربية الأرانب والعمل فى شركات الأدوية البيطرية وتوفير عدد من الفرص التدريبية لطلاب الكلية بالتنسيق مع هذه الشركات


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر مرافعة دفاع المتهمين بقضية "فض رابعة"
» تفاصيل ما جرى بين "السعيد" والزمالك حول التعاقد
» تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم
» تعرف على أسعار الذهب
» «التضامن» تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات
» بالفيديو.. اشتعال النيران في قطار بالمنيا
» ماذا قال بكرى عن غرامة الانتخابات الرئاسية؟
» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى