"معًا لتطوير الكلية" مؤتمر لطب بيطري مشتهر بجامعة بنها

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة بنها المؤتمر الطلابي الرابع للكلية بعد غدٍ الاثنين" معا لتطوير الكلية " وتستمر أعماله ليوم واحد

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويشارك فى أعماله أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام وطلاب البكالوريوس.

وقال الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية إن المؤتمر سيعمل على تنمية وتطوير الكلية من خلال رؤية ومقترحات طلابها كما سيعمل المؤتمر على المساهمة فى أعداد جيل للمستقبل يعمل على النهوض ليس فقط بالكلية أوالجامعة ولكن بالوطن كله.

وأشار غانم إلى أن المؤتمر سوف يتضمن تنظيم ندوات عن صناعة الدواجن وتربية الأرانب والعمل فى شركات الأدوية البيطرية وتوفير عدد من الفرص التدريبية لطلاب الكلية بالتنسيق مع هذه الشركات