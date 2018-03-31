» تفاصيل ما جرى بين "السعيد" والزمالك حول التعاقد

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عمرو محمد-متابعات

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قال سيد مرعي، وكيل اللاعبين، أن عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي الحالي، كان سعيدًا لإتمام توقيع عقوده لنادي الزمالك.

وأضاف «مرعي»، في تصريحات لبرنامج "إكسترا نيوز"، مساء أمس الجمعة: "عبدالله السعيد لم يشعر بأي مفاجأة بينما كان يوقع على عقود انضمامه للزمالك، حيث كان متخذًا لقرار التوقيع للنادي الأبيض بالفعل، وكان مبسوط".

وأكد "أن عبدالله السعيد قال لي إنه يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه على مدار 3 مواسم مع الزمالك، ولكنني أكدت له أن هذا المبلغ مبالغ فيه وأنني يمكنني إقناع المستشار مرتضى منصور بدفع 50 مليون جنيه".

وتابع :"السعيد رفض ذلك وقال لي: خليها 40 مليون جنيه على موسمين على أن أحصل على المبلغ بأكمله دفعة واحدة، فكلمت المستشار مرتضى منصور، الذي وافق بشكل مباشر".

وأردف :"الزمالك لم يكن يستحمل في صفقة عبدالله السعيد سوى 20 مليونًا، فيما كانت شركة راعية ستقوم بدفع الـ20 مليونًا الأخرى".

وكان "السعيد" قد وقع على عقود انضمامه للزمالك، قبل تجديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل في الأوساط الرياضية المصرية.

وقام النادي الأهلي، عقب علمه بتوقيع "السعيد" للزمالك، بعرض اللاعب للبيع أو الإعارة في نهاية الموسم الجاري، فيما طالبه "منصور" برد مبلغ الـ40 مليون جنيه التي تسلمها عقب توقيعه للزمالك.

 


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