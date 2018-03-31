  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:40 م
بحث متقدم
ماجدة هارون

زعيم الطائفة اليهودية في مصر: هذا رأيي في «السيسي»

البرلمان

الدستور يمنع أي تعديل يسمح للرئيس بولاية ثالثة

النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«اتصالات النواب»: لن نغلق مواقع التواصل الاجتماعي

الدكتور إبراهيم الزعفراني

«الزعفراني»: دعوة الإخوان للاحتفال غدًا«مستفزة»

عدم صرف المعاشات

«الإداري» ينتصر لأصحاب المعاشات في معركة العلاوات

"الشفافية الدولية" تطالب بإبقاء العقوبات على مبارك

ازدهار الفساد في مصر لهذا السبب

عباس شومان - وكيل الأزهر

على المجتمع الدولي التحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي

محافظ جنوب سيناء

منطقة حرة جديدة لتوفير 14 ألف فرصة عمل

جون بولتون

جون بولتون.. «ترزى» صفقة القرن في البيت الأبيض

صلاح

«صلاح» يعادل رقم كريستيانو رونالدو

موقع إنجليزي:

تعرف على عدد المصوتين لـ"صلاح" في "الرئاسية"

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

#

أول تعليق من صلاح على فيديو "الأطفال"

#

رسائل عبر التليفون المحمول للحث على المشاركة

#

شاهد.. الفنانون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

ليفربول

صلاح

جول

قال موقع "جول" المهتم بالأخبار الرياضية، والذي يصدر بالإنجليزية، إن نجم ليفربول، والمنتخب المصري، محمد صلاح، كان سببًا في زيادة نسبة الأصوات "الباطلة" في الانتخابات الرئاسية، إذ انتخب الكثير من مشجعي كرة القدم "صلاح" في ورقة الترشيح.

 وتابع الموقع، في تقريره، أن شعبية محمد صلاح  تتزايد في مصر، حتى أن العديد من الناخبين في البلاد صوتوا له ليصبح رئيساً! .

وكان مهاجم ليفربول "متألق" هذا الموسم مع الريدز، بقيادة الألماني، يورجن كلوب، حيث سجل 36 هدفًا في 41 مباراة في جميع المسابقات.

علاوة على ذلك، سجل "صلاح" 33 هدفاً في 55 مباراة دولية مع مصر، وسجل ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة التي ضمنت تأهل مصر لكأس العالم 2018، في فوز منتخب الفراعنة  2-1 على الكونغو.

وأشار الموقع إلى أن المدهش في الأمر، أن العديد من الناخبين إزالوا أسماء اثنين من المرشحين في ورقة الترشيح، وهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز، وموسى مصطفى موسى-من أجل كتابة اسم "صلاح"! .

وفاز الرئيس "السيسي"  بنسبة 92 % من الأصوات، بحسب مجلة " إيكونوميست "، ولكن نسبة الأصوات "الباطلة" حصدت أكثر من مليون صوت، إذ مارس العديد من المصريين حقهم الديمقراطي  بالانتخاب بـ"الاحتجاج" عن طريق كتابة اسم "صلاح" في البطاقة الانتخابية بدلاً من اختيار احد المرشحين.

ويواجه "صلاح" اليوم السبت فريق كريستال بالاس، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «السعيد» يظهر في مران الأهلي
» بشرى سارة للعمال المصريين في السعودية
» غدًا.. محاكمة "مالك" وآخرين في الإضرار بالاقتصاد الوطني
» «صلاح» يعادل رقم كريستيانو رونالدو
» 9 مصابين حصيلة حريق خط غاز السخنة إلى الآن
» الزمالك يمنع لاعبيه تأشيرتي حج
» البديوي يتسلم مشروع"تدوير القامة" بتونا الجبل
» رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا
» بالفيديو.. «صلاح» يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس
» تعرف على عدد المصوتين لـ"صلاح" في "الرئاسية"
» عامل يعذب شقيقته حتى الموت بمساعدة عمته

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى