"صلاح" يتفوق على "السيسى" في الانتخابات

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الانتخابات الرئاسية

ليفربول

صلاح

جول

قال موقع "جول" المهتم بالأخبار الرياضية، والذي يصدر بالإنجليزية، إن نجم ليفربول، والمنتخب المصري، محمد صلاح، كان سببًا في زيادة نسبة الأصوات "الباطلة" في الانتخابات الرئاسية، إذ انتخب الكثير من مشجعي كرة القدم "صلاح" في ورقة الترشيح.

 وتابع الموقع، في تقريره، أن شعبية محمد صلاح  تتزايد في مصر، حتى أن العديد من الناخبين في البلاد صوتوا له ليصبح رئيساً! .

وكان مهاجم ليفربول "متألق" هذا الموسم مع الريدز، بقيادة الألماني، يورجن كلوب، حيث سجل 36 هدفًا في 41 مباراة في جميع المسابقات.

علاوة على ذلك، سجل "صلاح" 33 هدفاً في 55 مباراة دولية مع مصر، وسجل ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة التي ضمنت تأهل مصر لكأس العالم 2018، في فوز منتخب الفراعنة  2-1 على الكونغو.

وأشار الموقع إلى أن المدهش في الأمر، أن العديد من الناخبين إزالوا أسماء اثنين من المرشحين في ورقة الترشيح، وهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز، وموسى مصطفى موسى-من أجل كتابة اسم "صلاح"! .

وفاز الرئيس "السيسي"  بنسبة 92 % من الأصوات، بحسب مجلة " إيكونوميست "، ولكن نسبة الأصوات "الباطلة" حصدت أكثر من مليون صوت، إذ مارس العديد من المصريين حقهم الديمقراطي  بالانتخاب بـ"الاحتجاج" عن طريق كتابة اسم "صلاح" في البطاقة الانتخابية بدلاً من اختيار احد المرشحين.

ويواجه "صلاح" اليوم السبت فريق كريستال بالاس، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي .


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