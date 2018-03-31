المحافظين: المحتل تجاوز كل الأعراف الأخلاقية

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أدان  حزب المحافظين بأشد العبارات الممارسات التى يقوم بها الكيان الصهيونى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة من عمليات قتل ضد الفلسطينيين العزل التى أدت إلى استشهاد 21 فلسطينى وإصابة 600 آخرين أثناء إحياء ذكرى يوم الأرض.

 كما أكد الحزب علي أن المحتل تجاوز كل الأعراف الأخلاقية  وتحدى كل القرارات الدولية، والتي تقر بحق العودة للفلسطينيين والذى بموجبه وافقت الأمم المتحدة على انضمام إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولى بموجب القرار رقم 194، مشيرًا الى أن الصمت الدولى على هذه الانتهاكات سيظل وصمة في الضمير الإنسانى ومبررًا للاحتلال لقتل الشعب الفلسطينى.

لذا فنحمل المجتمع الدولى و المنظمات الإسلامية والعربية مسئوليتها بالتدخل لمنع هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين العزل

وشدد الحزب على أن الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل والقوى الوطنية هو الحل الأمثل لوقف المخططات الإسرائيلية  التفتيتية والرامية إلى تقسيم الأرض لضياع الحق الفلسطينى وإسقاط حق العودة للاجئين.

وأعلن الحزب كل التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة التي يعترف بها العالم أجمع وتقرها المنظمات الدولية والقانونية.

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