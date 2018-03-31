روسيا تطالب بريطانيا بسحب أكثر من 50 دبلوماسيا

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روسيا

بريطانيا

دبلوماسي

سحب

وكالات

طالب السلطات الروسية، بريطانيا، سحب “ما يزيد قليلاً على 50 دبلوماسيًا آخر مع تفاقم حدة خلاف بين موسكو والغرب بسبب تسميم جاسوس روسي سابق وابنته في بريطانيا .

كانت روسيا قد ردت بالمثل بالفعل على بريطانيا وطردت 23 من دبلوماسييها بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا. وتتهم لندن موسكو بالمسؤولية عن الهجوم لكن روسيا تنفي.

واستدعت روسيا السفير البريطاني لوري بريستو مرة أخرى الجمعة وأبلغته بأن أمام لندن شهراً لخفض حجم بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى نفس مستوى البعثة الروسية في بريطانيا.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية السبت إن ذلك يعني أنه يتعين على بريطانيا خفض عدد دبلوماسييها “بما يزيد قليلاً عن 50″.

وأضافت “طالبنا بالتكافؤ. يزيد عدد الدبلوماسيين البريطانيين على نظرائهم الروس بمقدار 50″.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يعني أنه سيتعين على لندن سحب 50 دبلوماسياً بالضبط قالت زاخاروفا “ما يزيد قليلاً عن 50″.


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