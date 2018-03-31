بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس

محمد الخرو
يقدم موقع المصريون "بث مباشر للقاء فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريف أمام وكريستال بالاس علي ملعب "سيلهرست بارك" فى افتتاح مواجهات الجولة الـ32 من البريميرليج.
ويقود تشكيل "الريدز" النجم المصري محمد صلاح في لقاء اليوم.
ويحتل "صلاح" صدارة هدافى المسابقة برصيد 28 هدفا بفارق 4 أهداف عن هارى كين مهاجم توتنهام، ويسعى محمد صلاح إلى تسجيل هدفين فى لقاء اليوم لتخطى الرقم القياسى للأهداف التى سجلها لاعب من القارة الإفريقية فى موسم واحد بالبريميرليج، والمسجل بإسم الإيفوارى ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسى السابق 29 هدفا.
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