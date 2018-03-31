تراجع أسعار الأسمنت 200 جنيه

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الأسعار

الاسمنت

طن

المهندس ابراهيم العربي

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم نحو 200 جنيه في الطن ليصل السعر إلى 1000 جنيه بالمصنع و 1050 للمستهلك، بعد أن بلغ السعر للمستهلك 1250 جنيها.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة في تصريحات اليوم السبت إن تراجع أسعار الأسمنت في صالح السوق، منوها إلى أنه كلما انخفضت الأسعار زادت المبيعات.

وأشاد العربي بدور القوات المسلحة في تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لإنتاج الأسمنت، وهو ما يزيد من المعروض تدريجيا وبالتالي تنخفض الأسعار على اعتبار أنها تخضع آليات العرض والطلب دائما بالسوق، مشيرًا إلى أن الغرفة تتابع بشكل يومي حالة السوق عن طريق الشعب التجارية المختلفة للوقوف على أي مستجدات قد تحدث وأسبابها، بحسب "الشرق الأوسط".

من جانبه أكد أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة مواد البناء أنه تم رفع تقرير عن حالة السوق في قطاع الأسمنت هذا الأسبوع إلى المهندس إبراهيم العربي تناول انخفاض أسعار الأسمنت بسبب عودة تشغيل مصنع العريش وضخ إنتاجه بالسوق تدريجيا وهو ما زاد من المعروض مقابل الطلب وبالتالي بدأت الأسعار في الانخفاض.

وقال الزيني إن القوات المسلحة لها دور كبير في تأمين حركة سيارات نقل الأسمنت ذهابا وعودة إلى سيناء بعد أن تأثرت في الفترة الماضية، مما سيؤدي إلى عودة الحركة التجارية إلى طبيعتها تدريجيا، مما ينعكس بمزيد من الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة.


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