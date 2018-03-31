  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

«خاشقجي»: الإخوان وراء هذه الكوارث

شاهد.. التعادل بهدف لكل منهما يحسم موقعة ليفربول وإيفرتون

بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس

انفجار الانبار

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بجبل الجلالة

محكمة

المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث العنف بالظاهر

صورة الخبر

بالصور.. أبرز 12 "تويتة" عن الانتخابات المصرية

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

مرتضى

سجال بين "منصور" وإعلامى شهير

خ

معلومات لا تعرفها عن حياة "حليم" بين "الفن" و"المرض"

محمد أبو تريكة

خناقة بين الفضائيات على "أبو تريكة"

وزيرة الاستثمار: إنشاء المناطق الحرة يوفر مليون فرصة عمل

آخر الأخبار

سحر نصر
سحر نصر

منار شديد

أخبار متعلقة
#

ألمانيا: لدينا 1.6 مليون فرصة عمل

#

شاهد.. ما قاله رامي رضوان للشباب الباحثين عن وظيفة

#

القوى العاملة توفر 911 فرصة عمل بالقليوبية

#

اليوم.. وزيرة الاستثمار تفتتح مشروعات جديدة بالإسماعيلية

سحر نصر

وزيرة الاستثمار

انشاء منطقة حرة بمحافظة المنيا

والتعاون الدولي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على إنشاء المنطقة الحرة بنويبع، لافتة إلى أن إنشاء المناطق الحرة، في صالح قانون الاستثمار الجديد.

وأضافت نصر أن المجلس كان وافق من قبل، على إنشاء منطقة حرة بمحافظة المنيا.

واستكملت  وزيرة  الاستثمار والتعاون الدولي خلال  مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المناطق الحرة سوف تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، يساهم في نمو الاقتصاد، ويتيح فرص العمل، منوهًا بأن المناطق، تحرك الصادرات المصرية، بما يعادل 24%، كما توفر مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت إلى أن آخر منطقة حرة، تأسست عام 2005، ولدينا 9 مناطق نعمل على الانتهاء منها، وبموافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقتي نويبع والمنيا، يكون لدينا 11 منطقة حرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر مرافعة دفاع المتهمين بقضية "فض رابعة"
» تفاصيل ما جرى بين "السعيد" والزمالك حول التعاقد
» تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم
» تعرف على أسعار الذهب
» «التضامن» تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات
» بالفيديو.. اشتعال النيران في قطار بالمنيا
» ماذا قال بكرى عن غرامة الانتخابات الرئاسية؟
» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى