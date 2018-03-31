وزيرة الاستثمار: إنشاء المناطق الحرة يوفر مليون فرصة عمل

31 مارس 2018 - 01:30 م

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على إنشاء المنطقة الحرة بنويبع، لافتة إلى أن إنشاء المناطق الحرة، في صالح قانون الاستثمار الجديد.

وأضافت نصر أن المجلس كان وافق من قبل، على إنشاء منطقة حرة بمحافظة المنيا.

واستكملت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المناطق الحرة سوف تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، يساهم في نمو الاقتصاد، ويتيح فرص العمل، منوهًا بأن المناطق، تحرك الصادرات المصرية، بما يعادل 24%، كما توفر مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت إلى أن آخر منطقة حرة، تأسست عام 2005، ولدينا 9 مناطق نعمل على الانتهاء منها، وبموافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقتي نويبع والمنيا، يكون لدينا 11 منطقة حرة.