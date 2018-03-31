أزمة روسية بريطانية جديدة

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أصداء أزمة جديدة بين روسيا وبريطانيا، لاحت في الأفق، بعد إن قالت وزارة النقل الروسية السبت إن موسكو ستطلب توضيحا رسميا من بريطانيا لسبب خضوع طائرة ركاب تابعة لشركة إيروفلوت الروسية للتفتيش في مطار هيثرو الجمعة.

وقدمت السفارة الروسية في بريطانيا شكوى بشأن تفتيش الطائرة إثر الواقعة.

وقالت وزارة النقل في روسيا السبت إنها تريد معرفة ما حدث.

 وأضافت في بيان “إذا لم يكن هناك تفسير فسيعتبر الجانب الروسي الإجراءات حيال طائرتنا غير قانونية وسيحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء مماثل ضد شركات الطيران البريطانية”.

وتشهد العلاقة بين الدولتين توتر خاصة بعد قضية تسميم الجاسوس الروسي.


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