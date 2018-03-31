المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث العنف بالظاهر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "شكري عبد العظيم" فى إعادة إجراءات محاكمته بقضية "أحداث عنف الظاهر"، كما قضت المحكمة بتغريم المتهم 20 آلف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين كان قد حكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


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