قضايا الدولة تشكر مستشاريها

31 مارس 2018 - 01:41 م

قال المستشار عبد العاطي النجار عضو مجلس إدارة نادي مستشاري الدولة إن لجنة المتابعة بالنادي لم ترصد أي شكوى أو مخالفة وأن مستشاري الهيئة كانوا دائماً على قدر المسئولية ودائما في خدمة الوطن".

وقال رئيس النادى للمستشارين الإجلاء فى بيان أصدره منذ قليل: "كنتم للنجاح أناس يقدرون معناه وللإبداع أناس يحصدونه لذا نقدر جهودكم المضنية فأنتم أهل للشكر والتقدير فوجب علينا شكركم هكذا عهدنا بكم، كنتم خير سفراء لهيئتنا العريقة استطعتم أن تخلقوا أملا جديدا بغد مشرق راقى منقطع النظير وحمد لله على سلامة العودة الى ذويكم أصحاب المعالى".