  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
جمال خاشقجي

«خاشقجي»: الإخوان وراء هذه الكوارث

شاهد.. التعادل بهدف لكل منهما يحسم موقعة ليفربول وإيفرتون

بث مباشر.. مباراة ليفربول وكريستال بالاس

انفجار الانبار

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بجبل الجلالة

محكمة

المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث العنف بالظاهر

صورة الخبر

بالصور.. أبرز 12 "تويتة" عن الانتخابات المصرية

الجمل

معلومات خطيرة عن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

مرتضى

سجال بين "منصور" وإعلامى شهير

خ

معلومات لا تعرفها عن حياة "حليم" بين "الفن" و"المرض"

محمد أبو تريكة

خناقة بين الفضائيات على "أبو تريكة"

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في مجزرة "يوم الأرض"

عرب وعالم

الاحتلال يقمع مسيرات يوم الأرض
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين

#

تحذيرات من استمرار الأوضاع "المزرية" باليمن

#

دورة طارئة للأمم المتحدة لمناقشة وضع القدس الخميس المقبل

#

استشهاد جندي مصري في أفريقيا الوسطى

حريق

خط غاز

العين السخنة

جبل الجلالة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتحقيق في مقتل 16 فلسطيني وإصابة أكثر من ألف شخص، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض بالأمس.

وأعلن مسئولون فلسطينيون مقتل 16 شخصا وأصيب أكثر من ألف خلال الاحتجاجات، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، بطلب من الكويت، لمناقشة العنف الذي وقع على حدود قطاع غزة.

وفي كلمة أمام المجلس، حث مسؤول أممي بارز إسرائيل على الالتزام بالقوانين الإنسانية.

وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجنود الإسرائيليين مسؤولية سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات.

ودعا عباس الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء فوري لحماية الفلسطينيين.

السلطات الإسرائيلية عززت من انتشار قوات الجيش على الحدود مع قطاع غزة استعدادا للاحتجاجات

ويعتزم الفلسطينيون الاستمرار في تنظيم احتجاجات على مدار 6 أسابيع. ويحتشد متظاهرون في 5 مناطق رئيسية قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، تايي-بروك زيريهون، من أن الوضع في غزة قد يتدهور خلال الأيام المقبلة، داعيا إلى عدم استهداف المدنيين والأطفال على وجه الخصوص، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

كما أكد المسؤول الأممي على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها بموجب القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاحتجاجات "محاولة متعمدة لافتعال مواجهات مع القوات الإسرائيلية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر مرافعة دفاع المتهمين بقضية "فض رابعة"
» تفاصيل ما جرى بين "السعيد" والزمالك حول التعاقد
» تشكيل ليفربول فى مباراة اليوم
» تعرف على أسعار الذهب
» «التضامن» تزف بشري سارة لأصحاب المعاشات
» بالفيديو.. اشتعال النيران في قطار بالمنيا
» ماذا قال بكرى عن غرامة الانتخابات الرئاسية؟
» مكاسب "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم
» أغرب شرط للحصول على التأشيرة الأمريكية
» سر الرقص أمام اللجان فى الانتخابات
» داعية: محمد صلاح أيقونة سلام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى